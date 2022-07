Real Madrid, Ancelotti: «Rudiger terzino sinistro? Non sono pazzo…» (Di domenica 24 luglio 2022) L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha parlato della scelta di far giocare Rudiger nel ruolo di terzino sinistro Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, al termine dell’amichevole persa contro il Barcellona ha commentato la sua scelta di far giocare Rudiger nel ruolo di terzino sinistro. LE PAROLE – «Mi è piaciuto molto e non sono pazzo. Lui è molto intelligente e in quella posizione può giocarci, interscambiandosi durante la partita con Alaba. Quest’ultimo starà a sinistra solo se c’è bisogno, non voglio cambiare la coppia dello scorso anno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) L’allenatore delha parlato della scelta di far giocarenel ruolo diCarlo, allenatore del, al termine dell’amichevole persa contro il Barcellona ha commentato la sua scelta di far giocarenel ruolo di. LE PAROLE – «Mi è piaciuto molto e nonpazzo. Lui è molto intelligente e in quella posizione può giocarci, interscambiandosi durante la partita con Alaba. Quest’ultimo starà a sinistra solo se c’è bisogno, non voglio cambiare la coppia dello scorso anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DAZN_IT : 'Se fossi tornato a Milano non sarei più andato ad allenare il Real Madrid...' Mou con il cuore in mano sulle ulti… - NMercato24 : Real Madrid, rinnovo vicino per Militao: in arrivo la fumata bianca. #Calciomercato #24Luglio - Mrteci85 : @RossoneraVerita @lucabianchin7 Grazie Pintus. Come va la preparazione al Real Madrid? Tutto bene? - Fyfuldonable : Alianza modo Real Madrid vs Manchester City semifinal Champions League 21-22 - jutuve : @AlessandroDeD14 @Dj_Ayron08 @CalcioFinanza Con la differenza che le rate non sono mai state pagate … con Real Madr… -