Rai fiction bufera | Tutto rimandato | stop immediato ai grandi ritorni in tv

Leggi su specialmag

(Di domenica 24 luglio 2022) Rai finisce nellaper le decisioni delle ultime ore e il pubblico si rivolta. Che cosa sta succedendo ai vertici? RaiNelle ultime ore Rai è finita nellaper alcune decisioni prese in merito alletanto amate dagli spettatori. Il pubblico é in rivolta scopriamo insieme che cosa sta succedendo. I palinsesti di Rai sono già stati resi noti da qualche settimana e il pubblico ha appreso lenovità che la rete televisiva nazionale del servizio pubblico ha in serbo per questo autunno. Tra esse c’è sicuramente è lo sbarco in RAI di Alessia Marcuzzi che condurrà un prime time su Raidue dal nome Boomerissima. Da quando è uscita la notizia però sono cambiate già molte cose, perché il programma che doveva essere un reality, sarà in realtà uno show varietà con tantissimi ...