Radu su Bologna - Inter | ' Ero a terra | Handanovic mi ha detto di lavorare duramente'

(Di domenica 24 luglio 2022) Queste sono le recenti dichiarazioni di Ionut, chiamato al commento didalla 'Gazzetta dello Sport'. Il portiere romeno, protagonista in negativo dell'incontro - chiave per la ...

#Radu torna su #BolognaInter: 'Ero a terra, #Handanovic mi ha detto di lavorare più duramente'

Queste sono le recenti dichiarazioni di Ionut, chiamato al commento di- Inter dalla 'Gazzetta dello Sport'. Il portiere romeno, protagonista in negativo dell'incontro - chiave per la ...DIRETTA/AZ Alkmaar video streaming tv: focus sulla squadra olandese La vittoria della ... Questa la formazione di partenza: Sarr; Bianchetti,, Vasquez; Baez, Castagnetti, Tenkorang, Valeri;...Ionut Radu ha iniziato la sua nuova avventura in prestito alla Cremonese in serie A. Il suo cartellino è sempre di proprietà dell' Inter e nella sua testa c'è ancora l'errore di Bologna. In un'intervi ...Il portiere, da poco passato dall'Inter alla Cremonese, ha ricordato l'episodio nell'intervista alla Gazzetta dello Sport ...