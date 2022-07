Quelli che si fanno il 5G privato (Di domenica 24 luglio 2022) In Europa ci sono 55 sperimentazioni di reti mobili di quinta generazione private. Specie in Germania e in campo industriale. I vantaggi per le aziende, che sognano un business da 8 miliardi Leggi su wired (Di domenica 24 luglio 2022) In Europa ci sono 55 sperimentazioni di reti mobili di quinta generazione private. Specie in Germania e in campo industriale. I vantaggi per le aziende, che sognano un business da 8 miliardi

