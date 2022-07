Quel bunker anti-atomico alle porte di Roma (Di domenica 24 luglio 2022) Abbiamo visitato il bunker di Soratte, alle porte di Roma, uno dei rifugi anti-atomici più grandi d'Italia e d'Europa: oggi soltanto un museo, non sarebbe utilizzabile in caso di attacco nucleare Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 luglio 2022) Abbiamo visitato ildi Soratte,di, uno dei rifugi-atomici più grandi d'Italia e d'Europa: oggi soltanto un museo, non sarebbe utilizzabile in caso di attacco nucleare

LEBBY4EVER : RT @DreamMarika: È il modo in cui Blanca lascia il bastone, affidandosi alle braccia di Michele ???? È il modo in cui lui grida “Blanca” in… - forever00713 : @gparagone Meglio avere le palle da correre da soli che rincorrere la macedonia . Ora serve un programma che arrivi… - ThaGentleman12 : @VeraJuventinita Giuro non lo reggo, mi verrebbe da radiarli quel bunker in cui si è rintanato. - marajukebox : @ScarpelliniMas @SalJ80 Io non sono la più grande fan di Draghi, ma solo l'idea di fare un favore a quel pezzo di m… - scopasso : @erosazzurro mammamia e se vende vi rinchiudete nel bunker. Aspettiamo solo quel giorno così fallite tutto assieme -