Psg Mukiele, accordo raggiunto con il Lipsia: i dettagli (Di domenica 24 luglio 2022) Il Psg dopo aver visto sfumare Skriniar sarebbe vicino a chiudere per Mukiele del Lipsia: tutti i dettagli della trattativa Il Psg è alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto. Sfumato Skriniar, che l'Inter ha bloccato dopo il mancato arrivo di Bremer, c'è una trattativa in fase avanzata con il Lipsia per Mukiele. L'accordo sembra ormai prossimo alla chiusura per una cifra vicina ai 12 milioni più bonus (totale 16 milioni), mancherebbe l'ultimo passo con il giocatore e poi sarebbe tutto definito. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

