Primarie centrosinistra in Sicilia | vince la dem Caterina Chinnici Ma Conte | “Per noi quello che succede a Roma succede a Palermo

(Di domenica 24 luglio 2022) Il Partito democraticolene, ma il risultato non scioglie le tensioni nella coalizione, così che quella dei dem rischia di essere una vittoria di Pirro. Intanto l’esito: la più votata è stata, che ora dovrà essere la candidata presidente alle Regionali. La partecipazione al voto, però, è stata bassa, e che il risultato tenga fino alle elezioni regionali è sempre più dubbio. Alle dichiarazioni festanti dei dem, sono, infatti, seguiti a ruota gli altolà degli alleati. In primis Giuseppe, che poco dopo l’ufficialità del risultato ha sottolineato come “in queste settimane sono cambiate molte cose rispetto a quando è partito questo percorso. Il Pd deve fare chiarezza”. Ma anche Claudio Fava, candidato per la sinistra, ha avvertito che ...

Lesi sono tenute in un clima molto particolare, cioè nel momento più complesso della già fragile alleanza frae M5S: quest'ultimo aveva innescato la crisi politica che ha ...Con più di 10 mila preferenze sono arrivata seconda alledel campo progressista siciliano. I miei più sinceri complimenti a Caterina Chinnici che vince queste, e un grande abbraccio ...Sessantasette anni, giudice con la passione per la politica, ha vinto le primarie del campo progressista con il 44,77% e 14.552 dei 32.505 voti espressi. L’esponente del M5s Barbara Floridia, ha ...In teoria sarà la candidata presidente del centrosinistra e del M5S; in pratica, dipenderà da come si svilupperà l'alleanza a livello nazionale ...