Pos, negoziante rifiuta pagamento per 1,80 euro: interviene la Guardia di Finanza (Di domenica 24 luglio 2022) ADRIA - Sarebbe la titolare di un esercizio commerciale di Adria la prima a venire multata in provincia di Rovigo per il rifiuto a ricevere il pagamento mediante Pos da parte di una cliente per... Leggi su ilmattino (Di domenica 24 luglio 2022) ADRIA - Sarebbe la titolare di un esercizio commerciale di Adria la prima a venire multata in provincia di Rovigo per il rifiuto a ricevere ilmediante Pos da parte di una cliente per...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Pos, negoziante rifiuta pagamento per 1,80 euro: interviene la Guardia di Finanza - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Pos, negoziante rifiuta pagamento per 1,80 euro: interviene la Guardia di Finanza - parodiraul : RT @ilmessaggeroit: Pos, negoziante rifiuta pagamento per 1,80 euro: interviene la Guardia di Finanza - silvano46 : RT @ilmessaggeroit: Pos, negoziante rifiuta pagamento per 1,80 euro: interviene la Guardia di Finanza - ResistanceVene : RT @ilmessaggeroit: Pos, negoziante rifiuta pagamento per 1,80 euro: interviene la Guardia di Finanza -