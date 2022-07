PlayStation Store | Sony da il via agli sconti estivi

Leggi su tuttotek

(Di domenica 24 luglio 2022)ha dato il via, una promozione che vi permetterà di acquistare suldiversi titoli ad un prezzo ridotto Ilè il ben notodigitale dida cui è possibile acquistare titoli per tutte le sue console. Di solitoorganizza delle promozioni in periodi specifici che permettono ai giocatori di acquistare diversi giochi ad un prezzo molto vantaggioso e ovviamente non potevano non preparare qualcosa per quest’estate. La compagnia infatti ha recentemente dato il via, una promozione che vi permetterà di acquistare sul...