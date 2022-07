Più scuro che chiaro Il bilancio della “legislatura della pandemia”

Leggi su formiche

(Di domenica 24 luglio 2022) La diciottesimavolge al termine, sia pure con alcuni mesi in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale. Si può fare un. Come ha lavorato il parlamento in questi quattro anni e passa? Certo, va subito detto che nel periodo più acutoè stato condizionato significativamente il lavoro delle Camere, le quali si sono limitate a convertire in legge qualche decreto e “subire” una pioggia di decreti di natura amministrativa provenienti dalla presidenza del Consiglio. Non poteva essere altrimenti: l’emergenza sanitaria ha imposto le sue regole (anche) normative, che mal si conciliavano con i tempi lunghi delle leggi parlamentari, che sono frutto di un bicameralismo defatigante. Va altresì detto, che il virus ha colpito in numero rilevante anche i parlamentari, impedendogli ...