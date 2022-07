Pillole per una nuova storia letteraria 074 di Federico Sanguineti (Di domenica 24 luglio 2022) Tema. La prova scritta. Svolgimento Di Federico Sanguineti Si può copiare a scuola? Può capitare di peggio, e cioè che un noto accademico, filosofo, giornalista e psicoanalista come Umberto Galimberti nel 2011 finisca nel mirino di un “advisory board” o, più semplicemente, di un comitato incaricato di indagare su una serie di plagi denunciati in un volume, firmato da Francesco Bucci, dal titolo tanto interminabile quanto inequivocabile (con prefazione di Luca Mastrantonio): Umberto Galimberti e la mistificazione intellettuale. Teoria e pratica di «copia e incolla» filosofico. Un clamoroso caso di clonazione libraria. Questione sulla quale a suo tempo ci si è espressi nei modi più disparati. A parere dell’allora rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nonché ordinario di Economia ambientale, Carlo Carraro, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 24 luglio 2022) Tema. La prova scritta. Svolgimento DiSi può copiare a scuola? Può capitare di peggio, e cioè che un noto accademico, filosofo, giornalista e psicoanalista come Umberto Galimberti nel 2011 finisca nel mirino di un “advisory board” o, più semplicemente, di un comitato incaricato di indagare su una serie di plagi denunciati in un volume, firmato da Francesco Bucci, dal titolo tanto interminabile quanto inequivocabile (con prefazione di Luca Mastrantonio): Umberto Galimberti e la mistificazione intellettuale. Teoria e pratica di «copia e incolla» filosofico. Un clamoroso caso di clonazione libraria. Questione sulla quale a suo tempo ci si è espressi nei modi più disparati. A parere dell’allora rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nonché ordinario di Economia ambientale, Carlo Carraro, ...

