Pestaggio in Stazione Centrale a Milano: la vittima ha 17 anni (Di domenica 24 luglio 2022) Un 17enne è stato vittima di un Pestaggio nella giornata di venerdì 22 luglio 2022 intorno alle ore a Milano nel piazzale situato davanti alla Stazione Centrale di Milano. Al momento dei fatti erano presenti diverse persone, alcune delle quali hanno poi soccorso il giovane, che è di origine magrebina, per poi chiamare il 118. Uno dei presenti ha immortalato l'accaduto e lo ha diffuso sui social, dove nell'arco di poche ore è diventato virale. Sulla base della ricostruzione effettuata dalla Polizia di Stato, intervenuta sul posto dopo essere stata chiamata dall'Esercito, il ragazzo è stato rapinato per poi essere insultato e preso a calci e pugni da uno sbandato che si trovava periodicamente nella zona. L'aggressore lo ha prima colpito di spalle, per poi dargli una serie di calci quando ...

