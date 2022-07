Pestaggio choc, a Milano può arrivare l’esercito: il motivo (Di domenica 24 luglio 2022) Piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano, è stato il palcoscenico dell’ennesimo episodio di violenza nella città meneghina. Dopo numerosi allarmi lanciati nelle scorse settimane, con l’influencer Chiara Ferragni che ha alzato la voce con il sindaco Giuseppe Sala, le immagini che arrivano tramite i social sconvolgono e lasciano tutti a bocca aperta e, ancora una volta, portano la politica d’opposizione del capoluogo a chiedere a gran voce l’intervento del Governo. L’aggressione a Milano L’episodio di violenza è andato in scena venerdì 22 luglio 2022, quando erano passate da poco le 20. La scena che si è prospettata agli occhi dei passanti in zona stazione Centrale a Milano è quella tipica di una lotta senza esclusione di colpi dove, ad avere la peggio, è stato un giovane di origini tunisine. Dalle immagini ... Leggi su quifinanza (Di domenica 24 luglio 2022) Piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale di, è stato il palcoscenico dell’ennesimo episodio di violenza nella città meneghina. Dopo numerosi allarmi lanciati nelle scorse settimane, con l’influencer Chiara Ferragni che ha alzato la voce con il sindaco Giuseppe Sala, le immagini che arrivano tramite i social sconvolgono e lasciano tutti a bocca aperta e, ancora una volta, portano la politica d’opposizione del capoluogo a chiedere a gran voce l’intervento del Governo. L’aggressione aL’episodio di violenza è andato in scena venerdì 22 luglio 2022, quando erano passate da poco le 20. La scena che si è prospettata agli occhi dei passanti in zona stazione Centrale aè quella tipica di una lotta senza esclusione di colpi dove, ad avere la peggio, è stato un giovane di origini tunisine. Dalle immagini ...

NicolaPorro : ?? VIDEO CHOC ?? Massacrato a sangue in stazione a #Milano: prima il calcio volante, poi ha in mano una bottiglia e… - piergiuseppe36 : RT @NicolaPorro: ?? VIDEO CHOC ?? Massacrato a sangue in stazione a #Milano: prima il calcio volante, poi ha in mano una bottiglia e infieri… - aldo_rovi : RT @NicolaPorro: ?? VIDEO CHOC ?? Massacrato a sangue in stazione a #Milano: prima il calcio volante, poi ha in mano una bottiglia e infieri… - DiplomaziaTW : RT @NicolaPorro: ?? VIDEO CHOC ?? Massacrato a sangue in stazione a #Milano: prima il calcio volante, poi ha in mano una bottiglia e infieri… - Lella62895497 : RT @NicolaPorro: ?? VIDEO CHOC ?? Massacrato a sangue in stazione a #Milano: prima il calcio volante, poi ha in mano una bottiglia e infieri… -