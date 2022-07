Perché il viaggio di Pelosi a Taiwan preoccupa tutti (Di domenica 24 luglio 2022) Per citare Lionel Barber, ex direttore del Financial Times, sul viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan per dimostrare la vicinanza degli Stati Uniti “c’è scritto ‘pericolo’ ovunque”. Perfino Joe Biden ha espresso preoccupazione. “Credo che i militari pensino che non sia una buona idea in questo momento, ma non so quale sia lo stato della questione”, ha detto il presidente statunitense ai giornalisti. Nelle scorse ore il Financial Times ha rivelato che la Cina ha lanciato un netto avvertimento in forma all’amministrazione Biden in merito a un possibile viaggio a Taiwan in agosto della presidente della Camera dei Rappresentanti. Il giornale, citando sei fonti, ha spiegato come le minacce di Pechino siano molto più dure che in passato. Come spiegato dal ministero degli Esteri nei giorni ... Leggi su formiche (Di domenica 24 luglio 2022) Per citare Lionel Barber, ex direttore del Financial Times, suldi Nancyper dimostrare la vicinanza degli Stati Uniti “c’è scritto ‘pericolo’ ovunque”. Perfino Joe Biden ha espressozione. “Credo che i militari pensino che non sia una buona idea in questo momento, ma non so quale sia lo stato della questione”, ha detto il presidente statunitense ai giornalisti. Nelle scorse ore il Financial Times ha rivelato che la Cina ha lanciato un netto avvertimento in forma all’amministrazione Biden in merito a un possibilein agosto della presidente della Camera dei Rappresentanti. Il giornale, citando sei fonti, ha spiegato come le minacce di Pechino siano molto più dure che in passato. Come spiegato dal ministero degli Esteri nei giorni ...

