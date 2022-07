Peppino di Capri: «Eduardo De Filippo mi disse di cambiare mestiere: “Guagliò, arapete ‘nu ristorante!”» (Di domenica 24 luglio 2022) Peppino Di Capri racconta delle sue serate a Ischia con Mina, sulle pagine del Corriere della Sera «Io e Mina, che si chiamava ancora Baby Gate, ogni sera cantavamo in due locali rivali, a cento metri l’uno dall’altro, io al Rangio Fellone, lei al Moresco. E quando finivamo, verso le tre di notte, passavo a prenderla con la mia Lambretta rosa salmone — l’avevo comprata grigia, poi me l’ero fatta ridipingere da un amico carrozziere — e insieme andavamo a svegliare qualche pescatore per farci preparare un piatto di spaghetti: chi ci apriva, chi ci mandava a quel paese. Eravamo diciottenni e spensierati, lei simpaticissima e, se mi posso permettere, una bonazza che si faceva notare» Un’infanzia difficile, passata in povertà con i giocattoli usati passati dai vicini e un piccolo pianoforte scordato su cui ha imparato a suonare da solo «Ogni ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022)Diracconta delle sue serate a Ischia con Mina, sulle pagine del Corriere della Sera «Io e Mina, che si chiamava ancora Baby Gate, ogni sera cantavamo in due locali rivali, a cento metri l’uno dall’altro, io al Rangio Fellone, lei al Moresco. E quando finivamo, verso le tre di notte, passavo a prenderla con la mia Lambretta rosa salmone — l’avevo comprata grigia, poi me l’ero fatta ridipingere da un amico carrozziere — e insieme andavamo a svegliare qualche pescatore per farci preparare un piatto di spaghetti: chi ci apriva, chi ci mandava a quel paese. Eravamo diciottenni e spensierati, lei simpaticissima e, se mi posso permettere, una bonazza che si faceva notare» Un’infanzia difficile, passata in povertà con i giocattoli usati passati dai vicini e un piccolo pianoforte scordato su cui ha imparato a suonare da solo «Ogni ...

napolista : Peppino di Capri: «Eduardo De Filippo mi disse di cambiare mestiere: “Guagliò, arapete ‘nu ristorante!”» Al Corser… - Luxgraph : Peppino Di Capri: «Io e Mina diciottenni ogni sera in giro in Lambretta. Da bimbo suonavo al night» #corriere #news… - BeppeConvertini : Domani parte l’avventura di #azzurrostoriedimare alle 9:40 su @RaiUno da #Napoli con Peppino di Capri, Maurizio De… - giuglia_g : @whitenoisedept_ @perochan Purtroppo a me Champagne apre il cassetto automatico di Peppino Di Capri che dice G-U-E. - tonino6170 : @FBiasin Intanto auguroni a papà, somiglia a Peppino Di Capri -