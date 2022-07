Pentathlon, Mondiali 2022: Stefano Frezza e Roberto Micheli decimi nella staffetta maschile (Di domenica 24 luglio 2022) Oggi, domenica 24 luglio, sono scattati ad Alessandria d’Egitto i Mondiali senior 2022 di Pentathlon moderno: la rassegna iridata è partita con la specialità non olimpica della staffetta maschile e l’Italia si è classificata al decimo posto con Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Stefano Frezza (Aeronautica Militare). Il primo oro della manifestazione è andato alla Corea del Sud di Jinhwa Jung e Jun Woongtae, primi con 1427 punti, davanti all’Egitto di Eslam Hamad ed Ahmed Hamed, all’argento a quota 1419, ed alla Repubblica Ceca di Matous Tuma e Filippo Houska, di bronzo con 1408. L’Italia di Roberto Micheli e Stefano Frezza è giunta decima con 1385. Così al sito federale ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Oggi, domenica 24 luglio, sono scattati ad Alessandria d’Egitto iseniordimoderno: la rassegna iridata è partita con la specialità non olimpica dellae l’Italia si è classificata al decimo posto con(Fiamme Oro) e(Aeronautica Militare). Il primo oro della manifestazione è andato alla Corea del Sud di Jinhwa Jung e Jun Woongtae, primi con 1427 punti, davanti all’Egitto di Eslam Hamad ed Ahmed Hamed, all’argento a quota 1419, ed alla Repubblica Ceca di Matous Tuma e Filippo Houska, di bronzo con 1408. L’Italia diè giunta decima con 1385. Così al sito federale ...

