(Di domenica 24 luglio 2022)prima giornata di gare aiSenior diarriva un decimo posto per l’. Ad Alessandria d’Egitto, Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Stefano Frezza (Aeronautica Militare) centrano la top tengara vinta dalla coppia coreana Jinhwa Jung e Jun Woongtae (1427 punti). La medaglia d’argento è andata ai padroni di casa Eslam Hamad e Ahmed Hamed (1419), bronzo per la coppia della Repubblica Ceca formata da Matous Tuma e Filippo Houska (1408). Sono stati 1385, invece, i punti totalizzati dagli azzurri. “È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti nonostante dei momenti della gara che ci hanno messo in difficoltà, e anche in quei momenti abbiamo cercato la forza per rialzarci – ...

sportface2016 : Italia decima nella staffetta maschile ai Mondiali di pentathlon - Federpentathlon : Al via oggi ad Alessandria D’Egitto i Mondiali Senior di #pentathlonmoderno. Si parte con la staffetta maschile con… - sportface2016 : #Pentathlonmoderno | Domani il via i #Mondiali d'Alessandria d'Egitto con la staffetta maschile - SportRepubblica : Pentathlon moderno, a Lignano Sabbiadoro i Mondiali giovanili - cagliarilivemag : Pentathlon Moderno, dal 4/9 a Lignano i Mondiali giovanili -

L'Italia partecipa con dodici atleti, e l'obiettivo di essere protagonisti dopo i buoni risultati ottenuti in World Cup, ai Mondiali di, al via domani ad Alessandria d'Egitto con la partecipazione di 43 nazioni. La squadra azzurra è formata da Matteo Cicinelli, Alessandro Colasanti, Giuseppe Mattia Parisi, Maria Lea ...Tutto pronto per la partenza dei Mondiali senior di, che si svolgeranno dal 24 al 31 luglio ad Alessandria d'Egitto . ' Siamo giunti ad un'altra tappa importante per la Nazionale assoluta, Mondiali che arrivano nel pieno dell'estate ...Pentathlon moderno, Mondiali 2022: Italia decima nella staffetta maschile con Roberto Micheli e Stefano Frezza. Oro alla Corea ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...