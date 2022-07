sportli26181512 : #Pellegrini promuove la #Roma: 'Ottimo ritiro e mentalità vincente': Il bilancio del capitano dopo gli allenamenti… - thevolleynews : Siena promuove in prima squadra tre giovani del settore giovanile: Fontani, Pellegrini e Augero -… -

Corriere dello Sport

ROMA - Il pari con il Nizza e la precedente sconfitta con lo Sporting nelle ultime due amichevoli disputate in Portogallo dalla Roma non preoccupano Lorenzo, che contro la squadra di Lisbona ha anche segnato uno splendido gol : "Stiamo lavorando e può essere che manchi lucidità nello spunto o nella forza - ha spiegato il capitano giallorosso ...Accogliendo i giornalisti che hanno percorso a piedi, come i, il tratto di strada che ... come si conosce e si percepisce il valore locale, quanto sil'agroecologia, come si coltiva ... Pellegrini promuove la Roma: "Ottimo ritiro e mentalità vincente" Il bilancio del capitano dopo gli allenamenti e le amichevoli in Portogallo: "Abbiamo spinto forte e trasmesso ai nuovi lo spirito che ci ha portato a vincere la Conference League" ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...