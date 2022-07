Pd - M5S rottura insanabile, Letta corteggia Calenda, il centrodestra si vede mercoledì (Di domenica 24 luglio 2022) La rottura con il M5s è "irreversibile". Per Enrico Letta è un punto fermo. Che è strettamente legato a un'altra convinzione: la caduta di Draghi "è stata un suicidio collettivo della politica ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 24 luglio 2022) Lacon il M5s è "irreversibile". Per Enricoè un punto fermo. Che è strettamente legato a un'altra convinzione: la caduta di Draghi "è stata un suicidio collettivo della politica ...

