Parmigiana bianca light | Senza uova ne impanatura 180 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 24 luglio 2022)panatura. Solo 180 calorie! Sedere a tavola non è solo fare il pieno per affrontare il resto della giornata. Almeno alle nostre latitudini, mangiare è un rito sociale, è un ritrovarsi con chi si ama, è gustare piatti buoni e appetitosi. In questo senso, lache ti proponiamo qui sotto è un’alternativa sfiziosa alla“solita”, quella classica. Sfiziosa, ma anche più leggera e salutare, perchépanatura. Ma veniamo alla ricetta.: nene panatura. 180Gli ingredienti Gli ingredienti ...