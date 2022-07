Paris Saint-Germain: c’è l’accordo con il Lipsia per Nordi Mukiele (Di domenica 24 luglio 2022) Nordi Mukiele, ventiquattrenne difensore del Lipsia, sta per diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Come riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, infatti, i due club arebbero trovato un accordo di massima per il trasferimento. Ancora non si sanno bene le cifre di tale operazione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022), ventiquattrenne difensore del, sta per diventare un nuovo giocatore del. Come riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, infatti, i due club arebbero trovato un accordo di massima per il trasferimento. Ancora non si sanno bene le cifre di tale operazione. SportFace.

