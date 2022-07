Papa Francesco: Angelus “volante” e preghiera per i nonni sull’aereo che lo porta in Canada (Di domenica 24 luglio 2022) Città del Vaticano – Questa mattina, sull’aereo che lo porta in Canada, Papa Francesco, come di consueto, si è recato a salutare i giornalisti che lo accompagnano sul volo Papale, circa un’ottantina, verso quello che lo stesso Pontefice ha definito un “pellegrinaggio penitenziale” (leggi qui). E, nonostante il dolore al ginocchio e l’arrivo sull’aereo con la sedia a rotelle, il Pontefice non rinuncia al saluto personale di ogni giornalista presente: “Grazie di questo servizio e anche di questa compagnia: io la vivo come una compagnia… Grazie per il vostro lavoro. Mi piacerebbe salutarvi come sempre. Credo che ce la faccio a girare, possiamo andare”. Prima di salutare i vaticanisti, Francesco chiede di pregare: “E’ domenica… Io vorrei che oggi… Non c’è ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 24 luglio 2022) Città del Vaticano – Questa mattina,che loin, come di consueto, si è recato a salutare i giornalisti che lo accompagnano sul volole, circa un’ottantina, verso quello che lo stesso Pontefice ha definito un “pellegrinaggio penitenziale” (leggi qui). E, nonostante il dolore al ginocchio e l’arrivocon la sedia a rotelle, il Pontefice non rinuncia al saluto personale di ogni giornalista presente: “Grazie di questo servizio e anche di questa compagnia: io la vivo come una compagnia… Grazie per il vostro lavoro. Mi piacerebbe salutarvi come sempre. Credo che ce la faccio a girare, possiamo andare”. Prima di salutare i vaticanisti,chiede di pregare: “E’ domenica… Io vorrei che oggi… Non c’è ...

