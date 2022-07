Papa Francesco ai giovani: “Consumare meno carne per salvare l’ambiente e permettere a tutti di abitare il mondo con dignità” (Di domenica 24 luglio 2022) “È urgente ridurre il consumo non solo di carburanti fossili ma anche di tante cose superflue; e così pure, in certe aree del mondo, è opportuno Consumare meno carne: anche questo può contribuire a salvare l’ambiente”. È l’invito rivolto da Papa Francesco ai partecipanti alla Conferenza europea dei giovani tenutasi a Praga. Un messaggio importante, quello di Bergoglio, che ha voluto riprendere il magistero ecologico inaugurato nel suo pontificato, riconoscendo un’evidenza che nessun politico ha il coraggio di sottolineare. “A tale riguardo, – scrive Francesco – vi farà bene, se non l’avete già fatto, leggere l’enciclica Laudato si’, dove credenti e non credenti trovano motivazioni solide per impegnarsi in favore di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) “È urgente ridurre il consumo non solo di carburanti fossili ma anche di tante cose superflue; e così pure, in certe aree del, è opportuno: anche questo può contribuire a”. È l’invito rivolto daai partecipanti alla Conferenza europea deitenutasi a Praga. Un messaggio importante, quello di Bergoglio, che ha voluto riprendere il magistero ecologico inaugurato nel suo pontificato, riconoscendo un’evidenza che nessun politico ha il coraggio di sottolineare. “A tale riguardo, – scrive– vi farà bene, se non l’avete già fatto, leggere l’enciclica Laudato si’, dove credenti e non credenti trovano motivazioni solide per impegnarsi in favore di una ...

