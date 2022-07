Pallanuoto | tabellone quarti di finale World League maschile 2022 | gli accoppiamenti

(Di domenica 24 luglio 2022) Ildeididella Final Eight delladi, in corso di svolgimento a Strasburgo, in Francia. Archiviate le sfide dei gironi, le otto squadre in gara si sfidano nella fase ad eliminazione diretta di questa Super Final per andare a caccia del titolo. In acqua anche il Settebello di Sandro Campagna, reduce dalla medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest di poche settimane fa. Di seguito, tutti glidel penultimo atto del torneo. CALENDARIO FINAL EIGHT: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHEdiDa definire SportFace.

OA Sport

... la partita è valida per la terza e ultima giornata nel gruppo B di World League 2022 ,... potrebbe chiaramente cambiare molto in termini didei quarti. DIRETTA/ Italia Francia (...Alla fine del quarto, invece, ildi Italia - Francia recita 9 - 8. Abbiamo assistito ad ... e riferire che nessuna partita di questa World League dimaschile sarà trasmessa in tv, ... Calendario World League pallanuoto 2022: orari, programma, tv, streaming, tabellone Final Eight Il tabellone dei quarti di finale della Final Eight della World League maschile 2022 di pallanuoto, in corso di svolgimento a Strasburgo, in Francia. Archiviate le sfide dei gironi, le otto squadre in ...