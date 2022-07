Pallanuoto | Campagna | “Con gli Usa abbiamo fatto tutto l’opposto di ciò che avevamo preparato”

(Di domenica 24 luglio 2022) Il commissario tecnico del Settebello, Sandro, dopo la sconfitta subita in World League contro gli Stati Uniti, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Oggi non siamo entrati in acqua per fare una partita dignitosa.di ciò che. Gli Stati Uniti hanno giocato con maggior ardore fisico e nervoso. Evidentemente tre partite di fila così ravvicinate questa squadra giovane non è grado di disputarle a questi livelli.commesso tanti errori individuali e di concetto. Non mi disturba tanto la sconfitta quanto la poca responsabilità nel fare le cose che. E’ una battuta d’arresto che ci può comunque stare, nel percorso di crescita di un ...

lascia a riposo Di Somma e Presciutti, mettendo nel conto qualche sofferenza di troppo in difesa che infatti si materializza. Dall'approccio si capisce che non è giornata per l'Italia, ...Il tabellone dei quarti di finale della Final Eight della World League maschile 2022 di, in corso di svolgimento a Strasburgo, in Francia. Archiviate le sfide dei gironi, le ..., ...Azzurri mai in vantaggio, gli americani vincono 13-9 e chiudono la prima fase di Strasburgo al comando. Campagna: “Abbiamo fatto l’opposto di quanto preparato” ...Il tabellone dei quarti di finale della Super Final di World League maschile 2022 di pallanuoto: tutti gli accoppiamenti ...