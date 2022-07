Paese che vai, panino che trovi. Un tour tra lo street food mondiale (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Ricominceranno i viaggi, indici pandemici permettendo. Si tornerà a girare per il mondo e quando si viaggia in genere si va anche veloci. Si cerca di mangiar bene, ma spesso lo si fa anche dove capita. A volte seduti, più spesso in piedi. Un panino e via. Ma anche il panino vuole… Ora dipende molto da quale rotta prenderanno le vacanze, ma se ci si trova in territorio francese vale la pena assaggiare le Croque Monsieur, un invito esplicito: “mordere signore”, dal verbo croquer, il significato letterale di un panino assai popolare: pane tostato e formaggio fuso. La sua variante più classica è con il prosciutto e il pane in cassetta, cioè il toast. C'è pure una variante al femminile, il Croque Madame, formaggio grigliato e prosciutto, ma con un uovo fritto adagiato sopra, all'esterno. Non scordare di provare il Jamon beurre: ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Ricominceranno i viaggi, indici pandemici permettendo. Si tornerà a girare per il mondo e quando si viaggia in genere si va anche veloci. Si cerca di mangiar bene, ma spesso lo si fa anche dove capita. A volte seduti, più spesso in piedi. Une via. Ma anche ilvuole… Ora dipende molto da quale rotta prenderanno le vacanze, ma se ci si trova in territorio francese vale la pena assaggiare le Croque Monsieur, un invito esplicito: “mordere signore”, dal verbo croquer, il significato letterale di unassai popolare: pane tostato e formaggio fuso. La sua variante più classica è con il prosciutto e il pane in cassetta, cioè il toast. C'è pure una variante al femminile, il Croque Madame, formaggio grigliato e prosciutto, ma con un uovo fritto adagiato sopra, all'esterno. Non scordare di provare il Jamon beurre: ...

