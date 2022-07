Oggi 24 luglio, San Charbel | Il Padre Pio del Libano venerato anche dai musulmani (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo la sua morte si moltiplicheranno miracoli e guarigioni avvenute per sua intercessione, anche a beneficio dei musulmani. Monaco e eremita esemplare, San Charbel Makhlouf passò una vita di volontarie privazioni, in preghiera e raccoglimento. Youssef Antoun (Giuseppe Antonino in italiano) Makhlouf nasce in Libano, nel villaggio di Beqaa Kafra, nel 1828. È il quinto L'articolo Oggi 24 luglio, San Charbel Il Padre Pio del Libano venerato anche dai musulmani proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo la sua morte si moltiplicheranno miracoli e guarigioni avvenute per sua intercessione,a beneficio dei. Monaco e eremita esemplare, SanMakhlouf passò una vita di volontarie privazioni, in preghiera e raccoglimento. Youssef Antoun (Giuseppe Antonino in italiano) Makhlouf nasce in, nel villaggio di Beqaa Kafra, nel 1828. È il quinto L'articolo24, SanIlPio deldaiproviene da La Luce di Maria.

