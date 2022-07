Offerta dalla Premier per un titolare: il Napoli chiede 40 milioni! (Di domenica 24 luglio 2022) Sarà l’estate che verrà ricordata come quella della rivoluzione in casa Napoli. Dopo gli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens, anche un altro titolare di Luciano Spalletti potrebbe lasciare Napoli. Mercato Napoli Cessione Zielinski (Getty Images) Si tratta di Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, che è finito nei radar del West Ham. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento da parte degli Hammers nei confronti del trequartista del Napoli, ma sembrava difficile imbastire una trattativa. Durante il calciomercato, però, le cose possono cambiare molto rapidamente. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, attraverso il proprio profilo Twitter, il club inglese avrebbe presentato una prima Offerta ufficiale per strappare Zielinski al ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 24 luglio 2022) Sarà l’estate che verrà ricordata come quella della rivoluzione in casa. Dopo gli addii di Insigne, Koulibaly e Mertens, anche un altrodi Luciano Spalletti potrebbe lasciare. MercatoCessione Zielinski (Getty Images) Si tratta di Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, che è finito nei radar del West Ham. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento da parte degli Hammers nei confronti del trequartista del, ma sembrava difficile imbastire una trattativa. Durante il calciomercato, però, le cose possono cambiare molto rapidamente. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, attraverso il proprio profilo Twitter, il club inglese avrebbe presentato una primaufficiale per strappare Zielinski al ...

_treacherous_13 : @catraissaltata What? Il Barcellona alla fine ha alzato più volte l’offerta ?? Il Brugge ha il coltello dalla parte… - a_parenti_nrg25 : I difensori della #SerieA sono molto richiesti in Europa, dalla Francia interessa Arthur #Theate al #Bologna: prima… - PignaMat : @russ_mario1 @furgeTX @letMoncadacook @VolCasciavit @NandoPiscopo1 @marcullo02 I contatti ci sono (notizia di Roman… - eccapecca : Nel 79esimo anniversario caduta #fascismo, anche quest’anno si svolgerannoiniziative in ricordo della pastasciutta… - rotre54 : La virgola dopo 'comunista' è gentilmente offerta dalla Scuola Radio Elettra. -