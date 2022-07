Nuovo episodio di violenza a Napoli, 15enne accoltellato “senza motivo” in pieno centro: è in fin di vita (Di domenica 24 luglio 2022) Un agguato senza motivo apparente che ha ridotto un 15enne in fin di vita. È successo a Napoli, nella zona universitaria, luogo di ritrovo di numerosi giovani della città. Anche il ragazzo, residente a Marano di Napoli, era lì con un gruppo di amici per divertirsi tra i locali del capoluogo partenopeo. Ma secondo una prima ricostruzione, una volta entrati in vicoletto II San Giovanni Maggiore, in pieno centro, è stato avvicinato da uno sconosciuto – qualcuno ha detto che si trattava di “un uomo di colore” – che senza alcun motivo apparente ha colpito il 15enne con un oggetto affilato, probabilmente un coltello, e poi si è allontanato. Il ragazzo è stato trasportato in un primo momento all’ospedale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Un agguatoapparente che ha ridotto unin fin di. È successo a, nella zona universitaria, luogo di ritrovo di numerosi giovani della città. Anche il ragazzo, residente a Marano di, era lì con un gruppo di amici per divertirsi tra i locali del capoluogo partenopeo. Ma secondo una prima ricostruzione, una volta entrati in vicoletto II San Giovanni Maggiore, in, è stato avvicinato da uno sconosciuto – qualcuno ha detto che si trattava di “un uomo di colore” – chealcunapparente ha colpito ilcon un oggetto affilato, probabilmente un coltello, e poi si è allontanato. Il ragazzo è stato trasportato in un primo momento all’ospedale ...

