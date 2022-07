Novità per le AI senzienti: l’ingegnere di LaMDA è stato licenziato da Google, notizia shock (Di domenica 24 luglio 2022) Alla fine è stato licenziato l’ingegnere di Google che aveva definito senziente, quindi in grado di pensare come un essere umano e di reagire nello stesso modo, l’intelligenza artificiale LaMDA. Come riportato dal sito online del Corriere della Sera, è stato lo stesso ingegnere di Big G, Black Lemoine, a fornire la notizia, poi confermata anche dall’azienda. Blake Lemoine era finito sotto i riflettori soltanto poche settimane fa, quando il gigante di Mountain View aveva deciso di sospendere lo stesso in quanto aveva appunto definito senziente l’intelligenza artificiale. All’epoca era stato solamente sospeso, ma pochi giorni fa è arrivato il definitivo licenziamento, così come ha spiegato anche lo stesso Lemoine durante la ... Leggi su computermagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Alla fine èdiche aveva definito senziente, quindi in grado di pensare come un essere umano e di reagire nello stesso modo, l’intelligenza artificiale. Come riportato dal sito online del Corriere della Sera, èlo stesso ingegnere di Big G, Black Lemoine, a fornire la, poi confermata anche dall’azienda. Blake Lemoine era finito sotto i riflettori soltanto poche settimane fa, quando il gigante di Mountain View aveva deciso di sospendere lo stesso in quanto aveva appunto definito senziente l’intelligenza artificiale. All’epoca erasolamente sospeso, ma pochi giorni fa è arrivato il definitivo licenziamento, così come ha spiegato anche lo stesso Lemoine durante la ...

