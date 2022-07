Nino Frassica, ecco chi è sua moglie: si tratta di un'ex attrice di film per adulti (Di domenica 24 luglio 2022) Molti forse già sapranno che il simpaticissimo attore Nino Frassica è sposato con Barbara Exignotis, l'ex Blondie dei film per adulti. Ma scopriamo come si sono conosciuti e com'è il loro rapporto. Nino Frassica è uno dei volti più noti della comicità italiana. L'attore, classe 1950, ha fatto il suo debutto in televisione nel 1985 con il varietà di Renzo Arbore, Quelli della Notte, e da quel momenti in poi ha partecipato a un gran numero di programmi. La sua carriera non si è mai arrestata: tutto merito del suo enorme talento, che lo ha portato rapidamente al grande successo. Nino Frassica è un attore molto apprezzato ancora oggi, e la sua comicità non risulta mai superata. Tutt'altro. Negli ultimi anni, l'attore messinese ha dato dimostrazione delle ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 24 luglio 2022) Molti forse già sapranno che il simpaticissimo attoreè sposato con Barbara Exignotis, l'ex Blondie deiper. Ma scopriamo come si sono conosciuti e com'è il loro rapporto.è uno dei volti più noti della comicità italiana. L'attore, classe 1950, ha fatto il suo debutto in televisione nel 1985 con il varietà di Renzo Arbore, Quelli della Notte, e da quel momenti in poi ha partecipato a un gran numero di programmi. La sua carriera non si è mai arrestata: tutto merito del suo enorme talento, che lo ha portato rapidamente al grande successo.è un attore molto apprezzato ancora oggi, e la sua comicità non risulta mai superata. Tutt'altro. Negli ultimi anni, l'attore messinese ha dato dimostrazione delle ...

enzomnapoli : @BiagiomF @Torrenapoli1 Si era Nino Frassica che lo invitava ad andare alla Compass...?? - baura_loldrini : Vorrei questa frase letta da Nino Frassica. - toninodecurtis : @milomuffa @EnricoLetta Con tutto il rispetto per Nino Frassica - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Teatro, a Comune Vico del Gargano il 3 agosto arriva Nino Frassica - Sicilia_Fan : ?? Nuova avventura in #TV per il nostro #NinoFrassica: 'Adesso ho una bella responsabilità'. Dove lo vedremo ?? -