«Nemici dei lavoratori», «Siete come Meloni»: da Di Battista a De Magistris, entrano in azione gli anti-Pd «Il 25 settembre la sfida sarà tra me e Giorgia Meloni». Le parole di Enrico Letta nell'intervista pubblicata quest'oggi su Repubblica hanno innescato diversi malumori e recriminazioni da più parti contro il segretario dem. Tra i primi a "insorgere" è stato l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ritiene «sbagliata» la valutazione di Letta, spiegando che «sono facce di un potere che abbiamo già conosciuto e che ci ha portato in questo baratro sociale, economico, lavorativo ed ambientale, oltre che in guerra: sono i distruttori della sanità pubblica e dei diritti fondamentali del nostro Paese». E in vista delle elezioni del 25 settembre, il fondatore del movimento politico Dema punta a riunire sotto la stesso tetto «una sinistra non rappresentata e gli esponenti del M5s che sono rimasti alle origini genuine del Movimento»,

