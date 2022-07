Negli ultimi giorni ci sono state diverse alluvioni nel sud dell’Iran | sono morte almeno 22 persone

EnricoTurcato : Ah quindi dopo un’amichevole a Las Vegas a luglio c’è chi scopre che Angel #DiMaria sa giocare discretamente bene a… - Open_gol : L'artista è scomparso dopo una lunga malattia. Un mese fa era guarito dal Covid, ma negli ultimi giorni le sue cond… - Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - napulegno79 : RT @GuidoCrosetto: Chi ha governato negli ultimi 10 anni: 16-11-2011 al 28-4-2013 Monti 28-4-2013 al 22-2-2014 Letta 22-2-2014 al 12-12-… - DeodatoRibeira : RT @CGzibordi: @PaoneCecchi Tutti i danni di Draghi negli ultimi 20 anni -

Corriere dello Sport

Da venerdì sono in corso diverse alluvioni nel sud dell'Iran, un paese molto arido in cui fenomeni del genere sono piuttosto rari. Ci sono almeno ...anni successivi prende parte a molti altri film, come Bianco e Nero , Immaturi , Immaturi " ... In questitempi si è spesso parlato di un suo possibile ritocchino , ma è veramente così La ... Lazio, l’agente di Immobile: “Il miglior attaccante degli ultimi 20 anni” Oggi ricominciamo. Dobbiamo capire, avere risposte e comprendere le cause, ma soprattutto dobbiamo ricostruire la scuola d'infanzia per i bambini di ...Jennifer Lopez cambia nome. Anzi, cognome. E scoppia la polemica. La cantante e attrice portoricana, diventata negli anni quasi un "brand" con l'abbreviazione in JLo del suo nome, ha annunciato ai 219 ...