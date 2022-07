Nations League volley maschile: l’Italia perde con la Francia in semifinale (Di domenica 24 luglio 2022) Bologna – l’Italia cede alla Francia in semifinale così come accaduto nella prima nella Nations League di volley maschile quando in Canada arrivò la prima sconfitta. I blues di Andrea Giani conquistano così il pass per la finale di oggi contro gli Usa battendo gli azzurri 3-0 (25-22, 25-20, 25-15) sotto i colpi di Ngapeth e Patry tra i migliori questa sera. l’Italia trova la terza sconfitta di questa volleyball Nations League e si proietta alla finale per il terzo posto di domani in programma alle 18 con la Polonia sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti nel pomeriggio. Nella semifinale di oggi gli azzurri hanno provato a tener testa ad una Francia che non ha mollato un ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 24 luglio 2022) Bologna –cede allaincosì come accaduto nella prima nelladiquando in Canada arrivò la prima sconfitta. I blues di Andrea Giani conquistano così il pass per la finale di oggi contro gli Usa battendo gli azzurri 3-0 (25-22, 25-20, 25-15) sotto i colpi di Ngapeth e Patry tra i migliori questa sera.trova la terza sconfitta di questaballe si proietta alla finale per il terzo posto di domani in programma alle 18 con la Polonia sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti nel pomeriggio. Nelladi oggi gli azzurri hanno provato a tener testa ad unache non ha mollato un ...

