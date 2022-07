(Di domenica 24 luglio 2022) A meno di un anno dal lancio del progetto “”, sono già 15.000 legentili che girano l’Italia in lungo e in largo, grazie all’adesione di tantissimi bambini che si sono impegnati ad abbinarne una ad ogni lettera delitaliano. Tra i termini usati dai piccoli, purtroppo, incontriamo tre grandi “assenti”: Abbraccio, Bacio e Carezza, verosimilmente allontanati dalle nostre abitudini da una pandemia che continua ad accanirsi conto la quotidianità di tutti noi. Nato nel capoluogo toscano, “fa bene sia a chi lo scrive che a chi lo riceve – ci spiega l’ideatrice Gaia Simonetti, giornalista fiorentina nonché ambasciatrice alladel progetto “Nazionale Costruiamo ...

Luce_news : Nasce l’alfabeto della Gentilezza nello sport. Silvia Salis raconta le sue parole del cuore - gaia_simonetti : #24luglio Giornata mondiale dei #NonnieAnziani L'alfabeto della #gentilezza nasce il 2 ottobre 2021 per ringraziare… -

Luce

...membri storici dei Genesis attraverso le 26 lettere dell''arte, la storia di Francis Vincent Zappa, realizzato potendo ... Alle ore 21.00 in scena Sarita, un concerto chedall'incontro ......'iniziativa che mette in contatto studenti e realtà ...così la collaborazione con La compagnia dell'Elefante per una esclusiva ...una linea di sottobicchieri dedicata alle lettere dell'... Nasce l'alfabeto della Gentilezza nello sport. Silvia Salis raconta le sue parole del cuore - Luce