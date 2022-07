Napoli Raspadori, gli azzurri ci provano: c’è il gradimento dell’attaccante (Di domenica 24 luglio 2022) Il Napoli ha virato su Giacomo Raspadori per rinforzare il suo attacco: c’è il gradimento del giocatore del Sassuolo Il Napoli vuole rinforzarsi e lo vuole fare con giocatori giovani e di prospettiva. Gli azzurri ci provano per Raspadori del Sassuolo. Gli azzurri hanno messo sul piatto 30 milioni e avrebbero già incassato il gradimento del giocatore. Trattativa in salita siccome i neroverdi non vorrebbero privarsene dopo aver ceduto Scamacca, ma gli azzurri sperano. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Ilha virato su Giacomoper rinforzare il suo attacco: c’è ildel giocatore del Sassuolo Ilvuole rinforzarsi e lo vuole fare con giocatori giovani e di prospettiva. Gliciperdel Sassuolo. Glihanno messo sul piatto 30 milioni e avrebbero già incassato ildel giocatore. Trattativa in salita siccome i neroverdi non vorrebbero privarsene dopo aver ceduto Scamacca, ma glisperano. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

