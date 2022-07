Napoli | Osimhen | «Continua il duro lavoro» – FOTO

tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - claudioruss : un nervoso Victor #Osimhen allontanato dall'allenamento del #Napoli da Luciano #Spalletti, a causa di un 'fallo' no… - calciomercatoit : ???? #Spalletti 'caccia' #Osimhen dall'allenamento del #Napoli ?? L'attaccante nigeriano è stato allontanato dall'al… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Il video dell’allontanamento di Victor #Osimhen, da parte di Luciano #Spalletti, dalla seduta pomeridiana del #Napoli a Ca… - claudioruss : Il video dell’allontanamento di Victor #Osimhen, da parte di Luciano #Spalletti, dalla seduta pomeridiana del… -

Momenti di tensione nel secondo giorno di allenamento dela Castel di Sangro. Protagonista Victor. L'attaccante, a un certo punto, durante la partitella si è innervosito per il il pressing insistito su Ostigard da parte di Anguissa e ha ......complicati in casa. Secondo giorno di allenamento nel ritiro di Castel di Sangro. Sessione pomeridiana per la squadra di Luciano Spalletti che ha visto lo stesso tecnico e Victor...Il tecnico degli azzurri ha punito il nigeriano dopo evidenti segni di nervosismo con il compagno di squadra generato da un gol subìto in partitella ...Spalletti e Osimhen protagonisti nel ritiro di Castel di Sangro, brutto gesto dell'attaccante che viene cacciato dall'allenamento.