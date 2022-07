Napoli, Galleria Vittoria chiude per lavori: divieti e alternative (Di domenica 24 luglio 2022) La Galleria Vittoria di Napoli a breve chiuderà per dei lavori. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i divieti e tutte le alternative. Nei prossimi giorni la Galleria Vittoria a Napoli potrebbe essere chiusa al pubblico per permettere agli operati di compiere i lavori. Andiamo quindi a vedere quali saranno tutti i divieti e le alternative. La Galleria Vittoria a breve verrà chiusa (via WebSource)Grande novità per la città di Napoli, infatti dal 27 al 29 luglio sarà istituito un particolare dispositivo temporaneo di circolazione che prevede in particolare il divieto di transito nella ... Leggi su vesuvius (Di domenica 24 luglio 2022) Ladia breverà per dei. Andiamo quindi a scoprire quali saranno ie tutte le. Nei prossimi giorni lapotrebbe essere chiusa al pubblico per permettere agli operati di compiere i. Andiamo quindi a vedere quali saranno tutti ie le. Laa breve verrà chiusa (via WebSource)Grande novità per la città di, infatti dal 27 al 29 luglio sarà istituito un particolare dispositivo temporaneo di circolazione che prevede in particolare il divieto di transito nella ...

