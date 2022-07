Napoli, Di Marzio: “Interesse per Raspadori” (Di domenica 24 luglio 2022) Napoli Raspadori- Il Napoli continua la sua preparazione in vista del campionato. I Partenopei sono arrivati nella giornata di ieri a Castel di Sangro, in serata De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista. Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata, dopo l’acquisto quasi ufficiale di Kim Min Jae, si limano i dettagli per il Cholito Simeone. Ieri in serata, Aurelio De Laurentiis ha confermato che, Dries Mertens non rinnoverà. Scelta ufficializzata anche sui social degli azzurri in quanto, il Napoli ha pubblicato un video ringraziamento per il Belga. Terminata la telenovela Mertens, i partenopei punteranno diretti su un trequartista, il nome caldo, uscito nelle prossime ore è Raspadori. Il noto insider di mercato, Gianluca di Marzio, ha rivelato agli studi di ... Leggi su seriea24 (Di domenica 24 luglio 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista del campionato. I Partenopei sono arrivati nella giornata di ieri a Castel di Sangro, in serata De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista. Ilè attivissimo sul mercato in entrata, dopo l’acquisto quasi ufficiale di Kim Min Jae, si limano i dettagli per il Cholito Simeone. Ieri in serata, Aurelio De Laurentiis ha confermato che, Dries Mertens non rinnoverà. Scelta ufficializzata anche sui social degli azzurri in quanto, ilha pubblicato un video ringraziamento per il Belga. Terminata la telenovela Mertens, i partenopei punteranno diretti su un trequartista, il nome caldo, uscito nelle prossime ore è. Il noto insider di mercato, Gianluca di, ha rivelato agli studi di ...

