Napoli criminale, quindicenne accoltellato senza motivo da un immigrato in centro: è grave (video) (Di domenica 24 luglio 2022) Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per una ferita profonda all’addome. Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri della compagnia Napoli centro, intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale, il giovane, di Marano (Napoli), si trovava in compagnia di amici a vicoletto II San Giovanni Maggiore, nel centro storico di Napoli, quando sarebbe stato avvicinato da un uomo, di colore, che senza alcun motivo apparente lo avrebbe colpito con qualcosa di affilato per poi allontanarsi. Sul posto i militari non hanno trovato tracce di sangue. Il 15enne, che ha riportato una ferita da punta e taglio all’ipocondrio destro, è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 24 luglio 2022) Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Vecchio Pellegrini diper una ferita profonda all’addome. Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri della compagnia, intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale, il giovane, di Marano (), si trovava in compagnia di amici a vicoletto II San Giovanni Maggiore, nelstorico di, quando sarebbe stato avvicinato da un uomo, di colore, chealcunapparente lo avrebbe colpito con qualcosa di affilato per poi allontanarsi. Sul posto i militari non hanno trovato tracce di sangue. Il 15enne, che ha riportato una ferita da punta e taglio all’ipocondrio destro, è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è ...

