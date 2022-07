Napoli caos, De Laurentiis non vede ma... Nubi pesanti su Spalletti (Di domenica 24 luglio 2022) Mentre il Napoli comincia la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro, la piazza vive l'ennesima estate tribolata. Tra dolorosi addii sul mercato, insistenti voci di cessione della società e la paura di restare indietro rispetto alla concorrenza. D'altronde, la Juventus si è rinforzata notevolmente con Paul Pogba e Angel Di Maria, l'Inter ha fatto lo stesso grazie al ritorno di Romelu Lukaku, mentre il Milan può contare sulla garanzia di qualità dello scudetto appena vinto e perfino la Roma, arrivata sesta nell'ultimo campionato (contro il terzo posto azzurro), può gongolare con il colpo Paulo Dybala. I tifosi del Napoli, invece, sono stati costretti a salutare, nel giro di poche settimane, il capitano Lorenzo Insigne, passato al Toronto, e due leader senza fascia: Kalidou Koulibaly, venduto al Chelsea per 38 milioni di euro, e Dries Mertens, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Mentre ilcomincia la seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro, la piazza vive l'ennesima estate tribolata. Tra dolorosi addii sul mercato, insistenti voci di cessione della società e la paura di restare indietro rispetto alla concorrenza. D'altronde, la Juventus si è rinforzata notevolmente con Paul Pogba e Angel Di Maria, l'Inter ha fatto lo stesso grazie al ritorno di Romelu Lukaku, mentre il Milan può contare sulla garanzia di qualità dello scudetto appena vinto e perfino la Roma, arrivata sesta nell'ultimo campionato (contro il terzo posto azzurro), può gongolare con il colpo Paulo Dybala. I tifosi del, invece, sono stati costretti a salutare, nel giro di poche settimane, il capitano Lorenzo Insigne, passato al Toronto, e due leader senza fascia: Kalidou Koulibaly, venduto al Chelsea per 38 milioni di euro, e Dries Mertens, ...

