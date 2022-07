»Musetti vince ad Amburgo | il fenomeno Alcaraz battuto 6-4 | 6-7 | 6-4 «La prima vittoria la dedico a mia nonna»

Eurosport_IT : LORENZOOOOOOOOO! #Musetti batte Alcaraz per 6-4 6-7(6) 6-4 e vince il suo primo titolo ATP!?????? #HamburgOpen - Eurosport_IT : M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-O #Musetti! #HamburgOpen - ItaliaTeam_it : MUSOOOOOOO! ???????? Sulla terra rossa di Amburgo Carlos Alcaraz vince il secondo set annullando 5 match point, Lorenz… - Gazzetta_it : Da Battisti ai Rolling Stones, fino a LeBron e agli hamburger: Musetti ha vinto (anche) così - robertopontillo : RT @Eurosport_IT: LORENZOOOOOOOOO! #Musetti batte Alcaraz per 6-4 6-7(6) 6-4 e vince il suo primo titolo ATP!?????? #HamburgOpen https://t.c… -

Alcaraz perde la prima finale in carriera,il primo ...Impresa di Lorenzoche ad Amburgoil suo primo titolo Atp in carriera. Il giovane tennista azzurro ha battuto l'altro next gen, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.6 del ranking) in tre set con il punteggio di 6 ...Il n. 1 del tabellone deve inchinarsi al primo successo della carriera per l'azzurro, Lorenzo è il quarto italiano ad affermarsi in questo torneo. Da lunedì sarà n. 31 del mondo ...