Musetti trionfa ad Amburgo: Alcaraz ko, primo successo in Atp per l'azzurro (Di domenica 24 luglio 2022) Amburgo (Germania) - Lorenzo Musetti trionfa ad Amburgo e conquista il suo primo titolo ATP in carriera: il carrarese classe 2002 si aggiudica l' Hamburg European Open 500 dal montepremi complessivo ...

