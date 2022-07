Musetti | il primo trionfo lancia il futuro | ' Alcaraz mi ha ispirato'

Eurosport_IT : LORENZOOOOOOOOO! #Musetti batte Alcaraz per 6-4 6-7(6) 6-4 e vince il suo primo titolo ATP!?????? #HamburgOpen - SuperTennisTv : ???? L-O-R-E-N-Z-O ?? #Musetti chiude una fantastica settimana regalandosi il suo primo titolo #ATP nella sua prima f… - Coninews : MAGNIFICO LORENZO!!! ??? Sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo Lorenzo #Musetti supera in fina… - Robby75_ : RT @Eurosport_IT: LORENZOOOOOOOOO! #Musetti batte Alcaraz per 6-4 6-7(6) 6-4 e vince il suo primo titolo ATP!?????? #HamburgOpen https://t.c… - roblabar : Lorenzo Musetti vince ad Amburgo. Ecco perché mi piace il suo tennis. Un primo titolo di tutto rispetto contro un g… -

Strada spianata per ilset, cheporta a casa con il punteggio di 6 - 4.titolo Atp in carriera . Alcaraz ko,: "Non ho parole" . I prossimi obiettivi dititolo Atp in carriera. 6 - 4, 6 - 7, 6 - 4 il punteggio in tre set in ...Tennis: Lorenzo Musetti ha vinto il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo Carlos Alcaraz. A Gstaad, Berrettini battuto in finale da Ruud.Il 20enne di Carrara conquista per la prima volta in carriera un torneo tra i grandi. Nella finale del torneo tedesco ha superato lo spagnolo 6-4, 6-7, 6-4.