Musetti | finalmente! Batte Alcaraz nella finale del terzo millennio | è il primo titolo

(Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzo, sei perdonato. Ti perdoniamo il servizio da sotto sul match point in semiche quasi rimette in gioco Cerundolo, ti predoniamo i cinque match point bruciati nel secondo set. Lorenzo ...

Sinnerista : Finalmente #Musetti testa di serie negli Slam - batteraio : RT @angianna78: Il più talentuoso dei tre. Genio finalmente al potere #Musetti - angianna78 : Il più talentuoso dei tre. Genio finalmente al potere #Musetti - melanch0lyi : RT @darksa0irse: LORENZO MUSETTI NUOVO NUMERO 31 DOVE MERITA DI STARE, FINALMENTE CAZZO - GaretJax81 : Che sia finalmente la svolta che serviva a #musetti per sbloccarsi e fare quello step che gli mancava? Speriamo, av… -

... il ragazzino che ha già battuto ogni record di precocità e non aveva mai perso nemmeno un set nelle cinque finali giocate (e vinte) in carriera si arrende così anche adopo aver perso a ...'Avevo addirittura perso la voglia di giocare ' ha raccontatoad Eurosport quando il peggio era ormai,, alle spalle. Un calo mentale, che si pensa sia stato legato a doppio filo ...Una partita eccezionale, una finale tra due fenomeni. Nell’ultimo atto di Amburgo si sono affrontati due grandissimi talenti: Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz. L’italiano è stato autore di una pr ...Lorenzo Musetti batte in tre set lo spagnolo Carlos Alcaraz e diventa il nuovo campione del torneo Atp 500 di Amburgo 2022.