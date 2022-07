Musetti Alcaraz streaming gratis: dove vedere la finale di Amburgo (Di domenica 24 luglio 2022) Musetti Alcaraz streaming gratis – Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Amburgo (con un montepremi pari a 1.770.865 euro) battendo in due set l’argentino Francisco Cerundolo, n.30 del ranking, col punteggio di 6-3, 7-6. Il tennista toscano, alla sua prima finale nel circuito maggiore, affronterà Carlos Alcaraz sui campi Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 24 luglio 2022)– Lorenzosi è qualificato per ladel torneo Atp 500 di(con un montepremi pari a 1.770.865 euro) battendo in due set l’argentino Francisco Cerundolo, n.30 del ranking, col punteggio di 6-3, 7-6. Il tennista toscano, alla sua primanel circuito maggiore, affronterà Carlossui campi Calcio e Finanza.

