Musetti-Alcaraz oggi, Finale ATP Amburgo: orario 24 luglio, tv, programma, streaming (Di domenica 24 luglio 2022) Sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding, a contendere il titolo all’azzurro Lorenzo Musetti nel torneo di singolare maschile di Amburgo 2022 di tennis: oggi, domenica 24 luglio, il match sarà il secondo dalle ore 12.30 sul Campo Centrale e si giocherà comunque non prima delle ore 15.00. LA DIRETTA LIVE DI Musetti-Alcaraz (NON PRIMA DELLE 15.00) Sarà possibile seguire il match Musetti-Alcaraz in diretta tv su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennix e da TennisTV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. programma 24 luglio ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Sarà lo spagnolo Carlos, numero 1 del seeding, a contendere il titolo all’azzurro Lorenzonel torneo di singolare maschile di2022 di tennis:, domenica 24, il match sarà il secondo dalle ore 12.30 sul Campo Centrale e si giocherà comunque non prima delle ore 15.00. LA DIRETTA LIVE DI(NON PRIMA DELLE 15.00) Sarà possibile seguire il matchin diretta tv su SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SuperTennix e da TennisTV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Carlose Lorenzo24...

UncleIrohPicks : 7/24 ATP Alcaraz Musetti no tie break -204 2U - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Atp Amburgo 2022, #Musetti affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. - OA_Sport : Jannik Sinner torna in campo ad Umago: questo il suo possibile tabellone sulla terra rossa croata - zazoomblog : LIVE Musetti-Alcaraz Finale ATP Amburgo in DIRETTA: l’azzurro deve ingarbugliare il tennis dello spagnolo -… - StefanoOlivari : Preview e scommesse sulle finali di #Gstaad e #HamburgOpen -