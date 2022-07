Musetti-Alcaraz, la diretta – L’azzurro vince il primo set 6-4 nella finale di Amburgo (Di domenica 24 luglio 2022) Break subito, controbreak subito e poi il servizio rubato decisivo al settimo gioco. Così Lorenzo Musetti ha messo in tasca il primo set della finale dell’Atp 500 di Amburgo contro l’astro nascente spagnolo Carlos Alcaraz. L’azzurro, al suo primo match per conquistare un trofeo di categoria 500 e da lunedì nella Top40 dell’Atp, ha giocato come suo solito con colpi spregiudicati mettendo in difficoltà il numero 6 al mondo, che ha perso per la prima volta un set in una finale. Il secondo set (live) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Break subito, controbreak subito e poi il servizio rubato decisivo al settimo gioco. Così Lorenzoha messo in tasca ilset delladell’Atp 500 dicontro l’astro nascente spagnolo Carlos, al suomatch per conquistare un trofeo di categoria 500 e da lunedìTop40 dell’Atp, ha giocato come suo solito con colpi spregiudicati mettendo in difficoltà il numero 6 al mondo, che ha perso per la prima volta un set in una. Il secondo set (live) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

