Musetti-Alcaraz, finale ATP Amburgo: due giovani per l'alloro (Di domenica 24 luglio 2022) Due giovani promesse del tennis. Una di questa, onestamente, più lanciata verso le vette delle racchetta internazionale rispetto all'altra. Sarà un incontro sicuramente vibrante quello che andrà in scena sulla terra rossa teutonica nella giornata odierna. Due ragazzi che, dopo aver battuto i rispettivi rivali nei rispettivi percorsi, si ritroveranno di fronte per dare vita ad un ultimo atto che vede, ancora, un tennista italiano che si gioca il titolo. Lorenzo Musetti ha disputato una grandissima semifinale battendo l'arcigno argentino Francisco Cerundolo in due set tirati, mentre il talento più puro di questo sport, Carlos Alcaraz, si è sbarazzato in due set dello slovacco Alex Molcan.

