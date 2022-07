Muscarà | “Un miliardo per il Palazzo del potere | tanto vale una Reggia”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il presidente De Luca ha intenzione di spendere più di 1di euro per cementificare ancora Napoli, spostando la Regione in un grattacielo nuovo a 200 metri dal Centro Direzionale, un ‘De Luca’ da cui il governatore si affaccerebbe e dominerebbe la città; se avesse scelto laavremmo risparmiato. Poi dicono che non ci sono soldi”. Lo dichiara la consigliera del gruppo misto, Maria. “Premesso – aggiunge – che c’è Santa Lucia, premesso che ci sono i palazzi già esistenti di quel Centro Direzionale mezzo vuoto, con a breve una fermata della metropolitana e parcheggi sotterranei. Uninutile, dispendioso e dannoso per la città. Napoli ha già visto negli anni la costruzione di tanti palazzi obbrobriosi in mezzo a tanti palazzi ...